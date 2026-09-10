Ветклиники скребут по карманам хозяев

Рынок ветеринарных услуг переживает бум спроса. За последние четыре года число клиник для животных выросло на 21% — с 6 тыс. до 7,5 тыс. штук, пишет Forbes со ссылкой на сервис «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что прирост на ветеринарном рынке идет за счет ИП. Их доля к началу 2026 года превысила 70%. При этом валовая выручка ветклиник по итогам 2025 года достигла 41 млрд руб. Средний оборот одной компании вырос до 32 млн руб. Клиники для животных все чаще переходят на формат «медцентра у дома», говорит ветеринар Денис Колбасов:

«Глобальных изменений в части поголовья я не вижу. По всей видимости, растет доходность — люди больше готовы тратить на эти цели. Помимо частных, клиники открываются и при государственных структурах, помощь становится более технологичной. Надо различать: есть обращение за сложной операцией, а есть услуги вроде поставить укол. Если клиника не занимается ни лечением, ни диагностикой, в ближайшую ехать проще. А на этих уколах заработать можно больше, чем на операциях».

Средняя стоимость услуги в ветклиниках Москвы — 2-5 тыс. руб., рассказывают собеседники “Ъ FM”. При этом в премиальных медцентрах цены могут доходить до 35-40 тыс. руб. за процедуру. Владельцы тратят деньги не только на лечение питомцев, отмечает заведующая дерматологическим отделением сети ветеринарных клиник «Василек» Татьяна Гольнева:

«Гигиенические процедуры вроде чистки зубов все чаще становятся нормой, хотя 20 лет назад о них не слышали. Это ведет к росту спроса и предложений. Мы переживаем бум узкой специализации: появилось много МРТ и КТ для животных, часто оборудование лучше, чем в государственных "человеческих" клиниках».

По объему выручки лидируют те же регионы, что и по числу организаций — Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Местные клиники за год заработали более 20 млрд руб. По данным компании RNC Pharma, с января по июль 2026 года россияне потратили на ветеринарные услуги 42 млрд руб. — это на 27% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Ветклиники будут становиться еще более прибыльным бизнесом, отмечает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:

«Это общемировой тренд. Люди больше заводят животных, появляются клиники. Плюс это очень доходное мероприятие: на любимцев, тем более если на этом настаивают дети, тратят большие деньги. Посмотрите, какой разворот произошел с питанием, появились специализированные магазины. Цена всех этих товаров растет экстенсивно».

По данным холдинга РОМИР, количество животных в российских городах превысило 61 млн — это на треть больше, чем в 2019-м.

Леонид Пастернак