Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

iPhone разложил конкурентов

Чем пытается удивить Apple под руководством нового гендиректора

Apple представила свой первый смартфон-раскладушку — iPhone Duo. В России по предзаказу цена на него доходит почти до 500 тыс. руб. А вот назвать технологию революционной сложно, считают собеседники “Ъ FM”.

Генеральный директор Apple Джон Тернус с представленным iPhone Duo

Генеральный директор Apple Джон Тернус с представленным iPhone Duo

Фото: Jeff Chiu / AP

Генеральный директор Apple Джон Тернус с представленным iPhone Duo

Фото: Jeff Chiu / AP

Рынок складных смартфонов развивается давно. Если не считать старые «раскладушки» из 2000-х, основная гонка технологий началась в 2019 году, когда Samsung и Huawei представили первые версии на Мобильном конгрессе в Барселоне.

Apple запрыгивает в последний вагон, но это классический подход компании, говорят собеседники “Ъ FM”. Корпорация доводила технологию до совершенства, по сообщениям инсайдеров, около 10 лет. Результаты не самые впечатляющие, говорит хайтек-обозреватель “Ъ FM” Александр Леви:

Презентация Apple прошла складно

«Интересно, но ничего сверхъестественного. Работа с режимами съемки и видеосвязи, когда видишь людей и на раскладном большом экране, и на обратной стороне. Интересный режим: фотографируешь ребенка — на внешнем экране отображается мультяшная картинка. В призакрытом виде, вертикально и горизонтально, складки почти не видно. Никто до этого не додумывался. Закрываешь и открываешь iPhone Duo — картинка растворяется с одной стороны и переходит на внешний дисплей. Складываешь устройство, а картинка как будто остается на месте».

За два дня до презентации Apple свои новинки представили китайские технологические гиганты. Huawei удивила вторым поколением смартфона Mate XT 2 — моделью с рекордным по площади экраном среди «раскладушек», который складывается втрое. Xiaomi ответила широкоформатным флагманом с гибким дисплеем 18 Fold, добившись рекордной тонкости корпуса. Такая суета не случайна, считает главный редактор rozetked.me Данил Гаращенко:

«Китайские бренды показывали копию iPhone Duo. Были утечки, по которым компании начали выпускать свои складные смартфоны: сначала Huawei, потом Samsung, сейчас Xiaomi. В сентябре намечен старт продаж iPhone 18 Pro и Pro Max. До октября 2026-го оставят новый формат, чтобы посмотреть на продажи. В первом месяце осени начнутся продажи новых MacBook на новом чипе. Упор сейчас на первый складной смартфон Apple. Если что-то покажут, то в виде пресс-релизов».

Насколько увеличится цена iPhone

Минимальная цена складного iPhone Duo для России — 232 тыс. руб., отмечают ритейлеры. По стоимости американская новинка выглядит доступнее главных конкурентов в премиум-сегменте складных телефонов, говорят аналитики. Впрочем, по технологиям Apple явно уступает, считает IT-эксперт Эрик Хачатрян. Но, по его словам, это не помешает корпорации оставаться лидером рынка:

«Складные смартфоны давно существуют, но не стали массовыми. Теперь это, скорее всего, изменится. Остальные айфоны — просто эволюция предыдущих: обычного, Pro, Pro Max. Ничего радикально нового, разве что цвет. У китайских производителей устройства более технологичные. Apple консервативна, но подход работает. В чем Apple однозначно проигрывает — в гонке искусственного интеллекта. Они потеряли гигантское количество денег и ресурсов, пытаясь угнаться за остальными. Пока ничего не получается».

На презентации Apple также показали новые iPhone 18 Pro. Они выйдут в четырех цветах: бургунди, сером, черном и голубом. В России цены на них будут начинаться от 147 тыс. руб., а предзаказ откроется 10 сентября.

Фотогалерея

Новая осенняя коллекция от Apple

Предыдущая фотография
Apple представила первый в своей истории складной телефон iPhone Duo

Apple представила первый в своей истории складной телефон iPhone Duo

Фото: Carlos Barria / Reuters

Стоимость новинки начинается от $1999 — это самая высокая цена айфона в истории. В России Duo будет стоить от 232 тыс. рублей и выше

Стоимость новинки начинается от $1999 — это самая высокая цена айфона в истории. В России Duo будет стоить от 232 тыс. рублей и выше

Фото: Jeff Chiu / AP

Гендиректор Apple Джон Тернус и вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон

Гендиректор Apple Джон Тернус и вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон

Фото: Jeff Chiu / AP

В линейке Apple Watch появились новые модели Watch Series 12 и Ultra 4

В линейке Apple Watch появились новые модели Watch Series 12 и Ultra 4

Фото: Carlos Barria / Reuters

В продажу новинки поступят 18 сентября

В продажу новинки поступят 18 сентября

Фото: Jeff Chiu / AP

Для экономии места внутри корпуса телефона производители отказались от системы распознавания лиц Face ID, вернув вместо нее Touch ID — он находится в боковой кнопке

Для экономии места внутри корпуса телефона производители отказались от системы распознавания лиц Face ID, вернув вместо нее Touch ID — он находится в боковой кнопке

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут в новых цветах: ледяном и бордовом

iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут в новых цветах: ледяном и бордовом

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский блогер IShowSpeed делает сальто во время презентации новых моделей компании

Американский блогер IShowSpeed делает сальто во время презентации новых моделей компании

Фото: Jeff Chiu / AP

Цены на новые модели часов стартуют от $499 — для Watch Series 12, и от $799 — для Watch Ultra 4

Цены на новые модели часов стартуют от $499 — для Watch Series 12, и от $799 — для Watch Ultra 4

Фото: Jeff Chiu / AP

На презентацию были приглашены профильные журналисты, блогеры и сотрудники компании

На презентацию были приглашены профильные журналисты, блогеры и сотрудники компании

Фото: Jeff Chiu / AP

Apple обещает, что iPhone 18 Pro и Pro Max можно будет использовать до 30 часов без подзарядки

Apple обещает, что iPhone 18 Pro и Pro Max можно будет использовать до 30 часов без подзарядки

Фото: Jeff Chiu / AP

Дизайн новых Apple Watch не поменялся — создатели сделали ставку на улучшение датчиков, которые следят за здоровьем пользователя

Дизайн новых Apple Watch не поменялся — создатели сделали ставку на улучшение датчиков, которые следят за здоровьем пользователя

Фото: Jeff Chiu / AP

Посетитель мероприятия фотографирует главную новинку Apple

Посетитель мероприятия фотографирует главную новинку Apple

Фото: Jeff Chiu / AP

Apple Watch перед своими первыми зрителями

Apple Watch перед своими первыми зрителями

Фото: Carlos Barria / Reuters

Корпус новой складной модели выполнен из титана

Корпус новой складной модели выполнен из титана

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone Duo в развернутом состоянии

iPhone Duo в развернутом состоянии

Фото: Jeff Chiu / AP

Новая модель сможет воспроизводить видео до 44 часов (при использовании внешнего экрана) — это делает Duo самым выносливым iPhone в истории бренда

Новая модель сможет воспроизводить видео до 44 часов (при использовании внешнего экрана) — это делает Duo самым выносливым iPhone в истории бренда

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone Duo будет доступен только в двух базовых расцветках

iPhone Duo будет доступен только в двух базовых расцветках

Фото: Carlos Barria / Reuters

В продаже в США раскладушка появится 23 октября

В продаже в США раскладушка появится 23 октября

Фото: Carlos Barria / Reuters

Гости презентации

Гости презентации

Фото: Carlos Barria / Reuters

AirPods 5 на модели

AirPods 5 на модели

Фото: Apple

Следующая фотография
1 / 21

Apple представила первый в своей истории складной телефон iPhone Duo

Фото: Carlos Barria / Reuters

Стоимость новинки начинается от $1999 — это самая высокая цена айфона в истории. В России Duo будет стоить от 232 тыс. рублей и выше

Фото: Jeff Chiu / AP

Гендиректор Apple Джон Тернус и вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон

Фото: Jeff Chiu / AP

В линейке Apple Watch появились новые модели Watch Series 12 и Ultra 4

Фото: Carlos Barria / Reuters

В продажу новинки поступят 18 сентября

Фото: Jeff Chiu / AP

Для экономии места внутри корпуса телефона производители отказались от системы распознавания лиц Face ID, вернув вместо нее Touch ID — он находится в боковой кнопке

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут в новых цветах: ледяном и бордовом

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский блогер IShowSpeed делает сальто во время презентации новых моделей компании

Фото: Jeff Chiu / AP

Цены на новые модели часов стартуют от $499 — для Watch Series 12, и от $799 — для Watch Ultra 4

Фото: Jeff Chiu / AP

На презентацию были приглашены профильные журналисты, блогеры и сотрудники компании

Фото: Jeff Chiu / AP

Apple обещает, что iPhone 18 Pro и Pro Max можно будет использовать до 30 часов без подзарядки

Фото: Jeff Chiu / AP

Дизайн новых Apple Watch не поменялся — создатели сделали ставку на улучшение датчиков, которые следят за здоровьем пользователя

Фото: Jeff Chiu / AP

Посетитель мероприятия фотографирует главную новинку Apple

Фото: Jeff Chiu / AP

Apple Watch перед своими первыми зрителями

Фото: Carlos Barria / Reuters

Корпус новой складной модели выполнен из титана

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone Duo в развернутом состоянии

Фото: Jeff Chiu / AP

Новая модель сможет воспроизводить видео до 44 часов (при использовании внешнего экрана) — это делает Duo самым выносливым iPhone в истории бренда

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone Duo будет доступен только в двух базовых расцветках

Фото: Carlos Barria / Reuters

В продаже в США раскладушка появится 23 октября

Фото: Carlos Barria / Reuters

Гости презентации

Фото: Carlos Barria / Reuters

AirPods 5 на модели

Фото: Apple

Смотреть

Леонид Пастернак, Ангелина Зотина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд