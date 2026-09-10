iPhone разложил конкурентов

Apple представила свой первый смартфон-раскладушку — iPhone Duo. В России по предзаказу цена на него доходит почти до 500 тыс. руб. А вот назвать технологию революционной сложно, считают собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Apple Джон Тернус с представленным iPhone Duo

Фото: Jeff Chiu / AP Генеральный директор Apple Джон Тернус с представленным iPhone Duo

Фото: Jeff Chiu / AP

Рынок складных смартфонов развивается давно. Если не считать старые «раскладушки» из 2000-х, основная гонка технологий началась в 2019 году, когда Samsung и Huawei представили первые версии на Мобильном конгрессе в Барселоне.

Apple запрыгивает в последний вагон, но это классический подход компании, говорят собеседники “Ъ FM”. Корпорация доводила технологию до совершенства, по сообщениям инсайдеров, около 10 лет. Результаты не самые впечатляющие, говорит хайтек-обозреватель “Ъ FM” Александр Леви:

«Интересно, но ничего сверхъестественного. Работа с режимами съемки и видеосвязи, когда видишь людей и на раскладном большом экране, и на обратной стороне. Интересный режим: фотографируешь ребенка — на внешнем экране отображается мультяшная картинка. В призакрытом виде, вертикально и горизонтально, складки почти не видно. Никто до этого не додумывался. Закрываешь и открываешь iPhone Duo — картинка растворяется с одной стороны и переходит на внешний дисплей. Складываешь устройство, а картинка как будто остается на месте».

За два дня до презентации Apple свои новинки представили китайские технологические гиганты. Huawei удивила вторым поколением смартфона Mate XT 2 — моделью с рекордным по площади экраном среди «раскладушек», который складывается втрое. Xiaomi ответила широкоформатным флагманом с гибким дисплеем 18 Fold, добившись рекордной тонкости корпуса. Такая суета не случайна, считает главный редактор rozetked.me Данил Гаращенко:

«Китайские бренды показывали копию iPhone Duo. Были утечки, по которым компании начали выпускать свои складные смартфоны: сначала Huawei, потом Samsung, сейчас Xiaomi. В сентябре намечен старт продаж iPhone 18 Pro и Pro Max. До октября 2026-го оставят новый формат, чтобы посмотреть на продажи. В первом месяце осени начнутся продажи новых MacBook на новом чипе. Упор сейчас на первый складной смартфон Apple. Если что-то покажут, то в виде пресс-релизов».

Минимальная цена складного iPhone Duo для России — 232 тыс. руб., отмечают ритейлеры. По стоимости американская новинка выглядит доступнее главных конкурентов в премиум-сегменте складных телефонов, говорят аналитики. Впрочем, по технологиям Apple явно уступает, считает IT-эксперт Эрик Хачатрян. Но, по его словам, это не помешает корпорации оставаться лидером рынка:

«Складные смартфоны давно существуют, но не стали массовыми. Теперь это, скорее всего, изменится. Остальные айфоны — просто эволюция предыдущих: обычного, Pro, Pro Max. Ничего радикально нового, разве что цвет. У китайских производителей устройства более технологичные. Apple консервативна, но подход работает. В чем Apple однозначно проигрывает — в гонке искусственного интеллекта. Они потеряли гигантское количество денег и ресурсов, пытаясь угнаться за остальными. Пока ничего не получается».

На презентации Apple также показали новые iPhone 18 Pro. Они выйдут в четырех цветах: бургунди, сером, черном и голубом. В России цены на них будут начинаться от 147 тыс. руб., а предзаказ откроется 10 сентября.

Фотогалерея Новая осенняя коллекция от Apple Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Apple представила первый в своей истории складной телефон iPhone Duo Фото: Carlos Barria / Reuters Стоимость новинки начинается от $1999 — это самая высокая цена айфона в истории. В России Duo будет стоить от 232 тыс. рублей и выше Фото: Jeff Chiu / AP Гендиректор Apple Джон Тернус и вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон Фото: Jeff Chiu / AP В линейке Apple Watch появились новые модели Watch Series 12 и Ultra 4 Фото: Carlos Barria / Reuters В продажу новинки поступят 18 сентября Фото: Jeff Chiu / AP Для экономии места внутри корпуса телефона производители отказались от системы распознавания лиц Face ID, вернув вместо нее Touch ID — он находится в боковой кнопке Фото: Carlos Barria / Reuters iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут в новых цветах: ледяном и бордовом Фото: Carlos Barria / Reuters Американский блогер IShowSpeed делает сальто во время презентации новых моделей компании Фото: Jeff Chiu / AP Цены на новые модели часов стартуют от $499 — для Watch Series 12, и от $799 — для Watch Ultra 4 Фото: Jeff Chiu / AP На презентацию были приглашены профильные журналисты, блогеры и сотрудники компании Фото: Jeff Chiu / AP Apple обещает, что iPhone 18 Pro и Pro Max можно будет использовать до 30 часов без подзарядки Фото: Jeff Chiu / AP Дизайн новых Apple Watch не поменялся — создатели сделали ставку на улучшение датчиков, которые следят за здоровьем пользователя Фото: Jeff Chiu / AP Посетитель мероприятия фотографирует главную новинку Apple Фото: Jeff Chiu / AP Apple Watch перед своими первыми зрителями Фото: Carlos Barria / Reuters Корпус новой складной модели выполнен из титана Фото: Carlos Barria / Reuters iPhone Duo в развернутом состоянии Фото: Jeff Chiu / AP Новая модель сможет воспроизводить видео до 44 часов (при использовании внешнего экрана) — это делает Duo самым выносливым iPhone в истории бренда Фото: Carlos Barria / Reuters iPhone Duo будет доступен только в двух базовых расцветках Фото: Carlos Barria / Reuters В продаже в США раскладушка появится 23 октября Фото: Carlos Barria / Reuters Гости презентации Фото: Carlos Barria / Reuters AirPods 5 на модели Фото: Apple Следующая фотография 1 / 21 Apple представила первый в своей истории складной телефон iPhone Duo Фото: Carlos Barria / Reuters Стоимость новинки начинается от $1999 — это самая высокая цена айфона в истории. В России Duo будет стоить от 232 тыс. рублей и выше Фото: Jeff Chiu / AP Гендиректор Apple Джон Тернус и вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон Фото: Jeff Chiu / AP В линейке Apple Watch появились новые модели Watch Series 12 и Ultra 4 Фото: Carlos Barria / Reuters В продажу новинки поступят 18 сентября Фото: Jeff Chiu / AP Для экономии места внутри корпуса телефона производители отказались от системы распознавания лиц Face ID, вернув вместо нее Touch ID — он находится в боковой кнопке Фото: Carlos Barria / Reuters iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут в новых цветах: ледяном и бордовом Фото: Carlos Barria / Reuters Американский блогер IShowSpeed делает сальто во время презентации новых моделей компании Фото: Jeff Chiu / AP Цены на новые модели часов стартуют от $499 — для Watch Series 12, и от $799 — для Watch Ultra 4 Фото: Jeff Chiu / AP На презентацию были приглашены профильные журналисты, блогеры и сотрудники компании Фото: Jeff Chiu / AP Apple обещает, что iPhone 18 Pro и Pro Max можно будет использовать до 30 часов без подзарядки Фото: Jeff Chiu / AP Дизайн новых Apple Watch не поменялся — создатели сделали ставку на улучшение датчиков, которые следят за здоровьем пользователя Фото: Jeff Chiu / AP Посетитель мероприятия фотографирует главную новинку Apple Фото: Jeff Chiu / AP Apple Watch перед своими первыми зрителями Фото: Carlos Barria / Reuters Корпус новой складной модели выполнен из титана Фото: Carlos Barria / Reuters iPhone Duo в развернутом состоянии Фото: Jeff Chiu / AP Новая модель сможет воспроизводить видео до 44 часов (при использовании внешнего экрана) — это делает Duo самым выносливым iPhone в истории бренда Фото: Carlos Barria / Reuters iPhone Duo будет доступен только в двух базовых расцветках Фото: Carlos Barria / Reuters В продаже в США раскладушка появится 23 октября Фото: Carlos Barria / Reuters Гости презентации Фото: Carlos Barria / Reuters AirPods 5 на модели Фото: Apple Смотреть

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