iPhone разложил конкурентов
Чем пытается удивить Apple под руководством нового гендиректора
Apple представила свой первый смартфон-раскладушку — iPhone Duo. В России по предзаказу цена на него доходит почти до 500 тыс. руб. А вот назвать технологию революционной сложно, считают собеседники “Ъ FM”.
Генеральный директор Apple Джон Тернус с представленным iPhone Duo
Фото: Jeff Chiu / AP
Рынок складных смартфонов развивается давно. Если не считать старые «раскладушки» из 2000-х, основная гонка технологий началась в 2019 году, когда Samsung и Huawei представили первые версии на Мобильном конгрессе в Барселоне.
Apple запрыгивает в последний вагон, но это классический подход компании, говорят собеседники “Ъ FM”. Корпорация доводила технологию до совершенства, по сообщениям инсайдеров, около 10 лет. Результаты не самые впечатляющие, говорит хайтек-обозреватель “Ъ FM” Александр Леви:
«Интересно, но ничего сверхъестественного. Работа с режимами съемки и видеосвязи, когда видишь людей и на раскладном большом экране, и на обратной стороне. Интересный режим: фотографируешь ребенка — на внешнем экране отображается мультяшная картинка. В призакрытом виде, вертикально и горизонтально, складки почти не видно. Никто до этого не додумывался. Закрываешь и открываешь iPhone Duo — картинка растворяется с одной стороны и переходит на внешний дисплей. Складываешь устройство, а картинка как будто остается на месте».
За два дня до презентации Apple свои новинки представили китайские технологические гиганты. Huawei удивила вторым поколением смартфона Mate XT 2 — моделью с рекордным по площади экраном среди «раскладушек», который складывается втрое. Xiaomi ответила широкоформатным флагманом с гибким дисплеем 18 Fold, добившись рекордной тонкости корпуса. Такая суета не случайна, считает главный редактор rozetked.me Данил Гаращенко:
«Китайские бренды показывали копию iPhone Duo. Были утечки, по которым компании начали выпускать свои складные смартфоны: сначала Huawei, потом Samsung, сейчас Xiaomi. В сентябре намечен старт продаж iPhone 18 Pro и Pro Max. До октября 2026-го оставят новый формат, чтобы посмотреть на продажи. В первом месяце осени начнутся продажи новых MacBook на новом чипе. Упор сейчас на первый складной смартфон Apple. Если что-то покажут, то в виде пресс-релизов».
Минимальная цена складного iPhone Duo для России — 232 тыс. руб., отмечают ритейлеры. По стоимости американская новинка выглядит доступнее главных конкурентов в премиум-сегменте складных телефонов, говорят аналитики. Впрочем, по технологиям Apple явно уступает, считает IT-эксперт Эрик Хачатрян. Но, по его словам, это не помешает корпорации оставаться лидером рынка:
«Складные смартфоны давно существуют, но не стали массовыми. Теперь это, скорее всего, изменится. Остальные айфоны — просто эволюция предыдущих: обычного, Pro, Pro Max. Ничего радикально нового, разве что цвет. У китайских производителей устройства более технологичные. Apple консервативна, но подход работает. В чем Apple однозначно проигрывает — в гонке искусственного интеллекта. Они потеряли гигантское количество денег и ресурсов, пытаясь угнаться за остальными. Пока ничего не получается».
На презентации Apple также показали новые iPhone 18 Pro. Они выйдут в четырех цветах: бургунди, сером, черном и голубом. В России цены на них будут начинаться от 147 тыс. руб., а предзаказ откроется 10 сентября.