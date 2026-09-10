Туристов потянуло на Север

Окунуться в прорубь в «самом холодном городе мира», обнять оленя и посмотреть на ледяные фейерверки из кипятка. Якутия возглавила топ аутентичных туристических направлений и стала международным хабом для любителей острых ощущений, пишет Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Виной всему аутентичные фильмы и вирусные ролики на YouTube об экстремальных условиях жизни в Якутии. Окунуться в прорубь в -50°C, увидеть моржа, познакомиться с шаманами, пройти обряд очищения Алгыс — видео иностранных тревел-блогеров со всего мира набирают десятки миллионов просмотров.

Согласно оценкам регионального агентства развития туризма, по итогам 2026 года Якутию могут посетить порядка 20 тыс. иностранцев со всего света — на несколько тысяч больше, чем в 2025-м. Одной поездки хватит, чтобы влюбиться в Крайний Север, говорит ведущая телеканала «Ключ» Ольга Гульчак:

«Я по работе попала в Якутск и была очень рада. В обычной жизни без командировки вряд ли бы туда поехала. Осталась под большим впечатлением. Понравился сам город, север ощущался. Мы были в начале сентября, к вечеру становилось холодно от земли. Еще я потискала северного оленя. Уникальные по своей природе места».

В первом полугодии 2026 года россияне совершили более 3 млн поездок в регионы Крайнего Севера и потратили там 45 млрд руб., подсчитали в «Сбер2В». Год к году авиабилеты в Якутск стали покупать в два раза чаще, а спрос на местные отели за тот же период вырос в 1,5 раза, подсчитали в Ozon Travel. Их данные приводит Forbes. Многие едут туда за настоящей русской природой, говорит тревел-блогер, автор Telegram-канала «Мир, гамарджоба» Тимур Юсупов:

«Я сам несколько лет подряд стараюсь хотя бы раз за зиму поехать на Север, чтобы почувствовать настоящую русскую зиму, посмотреть на ледовые городки, местные народы, как люди живут. Летом особенно понравилось: едешь по бескрайним просторам, тепло, хорошо, можно посмотреть, как рыбы плавают в прозрачной воде, как скачут вокруг дикие якутские лошади».

«Мы хотим рассказать людям, чтобы они тоже выходили из зоны комфорта и посещали такие места», — рассказывают иностранные блогеры, снимая местные экотропы с краснокнижными птицами, сплавляясь по горным рекам и позируя на фоне мыса Пакса, напоминающего очертаниями голову дракона. Но Крайний Север требует серьезной подготовки, продолжает Тимур Юсупов:

«Это дикие районы. Нужно понимать: если вы себе не организовали уровень досуга, его не будет. Отелей в привычном понимании в половине населенных пунктов нет. Где-то не хватает сервиса, объектов размещения, банально туалетов. До некоторых отдаленных районов можно добраться только на вертолете или по воде».

Цены на туры в Якутию варьируются в зависимости от длительности поездки и размещения. Авторский восьмидневный этнотур на Оймякон обойдется в 150 тыс. руб., экстремальные экспедиции — в среднем от 250 тыс. руб., продолжает президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Пяти-семидневный тур в Якутск обойдется в 70-75 тыс. руб., включая проживание, питание и перелет. С перелетом как повезет: самые дешевые билеты в этом году — 25 тыс. руб. туда-обратно из Москвы, самые дорогие — около 60 тыс. руб. Отели — примерно 10 тыс. руб. в сутки на двоих, как в среднем по России. Развлечения на месте — 10-15 тыс. руб. Турист укладывается в 60-70 тыс. руб. на человека за неделю отдыха».

Только за первое полугодие 2026-го сборы туристического налога в Якутске составили рекордные 8 млн руб. Это втрое выше показателей 2025 года. Сейчас ставка — 2% от стоимости проживания.

Екатерина Вихарева