Сегодня вечером у еврейского народа начинается праздник Рош ашана, что в переводе значит «Голова года»,— наш Новый год. Все начинается с головы, ведь так? Для нас сейчас наступает 5787 год, потому что мы ведем летосчисление от сотворения мира. Точнее, от сотворения человека.

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Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Первый человек был создан на шестой день Творения. Однако в новогодней молитве мы говорим, что Рош ашана — это «день начала дел Твоих». Сразу возникает вопрос: почему это «начало дел»? Ведь до человека Б-г создал весь мир — солнце и звезды, землю и море, растения и животных.

Наши мудрецы объясняют это так: до человека Б-г творил вещи и существ с заранее заданными свойствами. Человек качественно отличается от всего, что было создано до него: Б-г наделил его свободой выбора. Только человек может решать, как ему поступать в той или иной ситуации: все животные действуют повинуясь инстинкту, растения — повинуясь изначально заложенной в них программе. При этом, что особенно важно понимать, все вещи и существа сотворены не доведенными до совершенства, у всего на свете есть потенциал улучшения. Объяснить это можно только одним способом: Б-г изначально дал человеку возможность улучшать окружающий мир, становиться как бы партнером Создателя. Иными словами, мир был сотворен для человека, для нас — появление человека есть истинное начало всему, по сути первый день Творения.

Это великая честь для нас и в то же время серьезнейший вызов. Именно поэтому в Рош ашана мы радуемся выпавшему на нашу долю счастью — едим сладкое, желаем друг другу «доброго и сладкого года» — и одновременно каемся в допущенных за прошедший год ошибках, обещаем себе эти ошибки исправить, делать в наступающем году больше добра, чем сделали до сих пор. Именно поэтому главная заповедь праздника — трубить в ритуальный рог, шофар. Его звук, резкий и вроде бы совсем не мелодичный,— это своего рода «крик души», желание найти истинного себя, вернуться к Б-гу и вместе с Ним творить добро.

Мы считаем, что Рош ашана — это праздник не только нашего народа, но всего человечества. Ведь все человечество — все народы, все жители нашей планеты — произошло от одного Первого человека, которого Б-г создал на шестой день творения. То есть мы все по большому счету родные люди! И раз уж Г-сподь дал нам возможность улучшать окружающий мир, наша первая и самая главная задача — это действовать вместе, помогать друг другу, улучшать жизнь свою и жизнь других людей.

Главный раввин России Берл Лазар