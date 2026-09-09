Губернатор заявил о стабилизации пожарной обстановки в Оренбуржье

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что ситуация с пожарами в регионе начала «немного стабилизироваться». Глава обратился к жителям с просьбой серьезно отнестись к ранее введенному противопожарному режиму, который действует до 9 октября в связи со сложной обстановкой. В регионе сохраняется ветреная погода и высокая температура, что создает повышенные риски возгораний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В период действия режима запрещается разведение открытого огня на приусадебных участках, в лесах, степи, туристических зонах и у водоемов. По словам господина Солнцева, в 99% случаев причиной пожаров становится человеческий фактор.

На данный момент в Беляевском районе ландшафтный пожар ликвидирован, специалисты проводят окарауливание территории. В Кувандыкском округе, Кваркенском и Адамовском районах ситуация остается на контроле — огнеборцы продолжают тушить отдельные очаги. Угрозы населенным пунктам при этом нет.

Господин Солнцев призвал жителей соблюдать требования режима и напомнил, что на следующей неделе ожидается потепление, которое может усугубить ситуацию.

Яна Вежлева