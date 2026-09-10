Тюменца принудили к работам за таран машин «в наказание»

Центральный районный суд Тюмени назначил три года принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства 37-летнему безработному местному жителю за намеренный таран автомобилей. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, его судили по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ

Суд установил, что в апреле 2023 года подсудимый на BMW X5 во время поездки по заречной части Тюмени решил, что водитель Folkswagen Touareg создал ему помеху и нарушил ПДД. Он ускорился, догнал машину и протаранил ее своим автомобилем. Кроме того, в декабре 2024 года подсудимый поругался с водителем Toyota Land Cruiser 300 из-за преимущества в праве проезда. Дождавшись, когда владелец Toyota начнет выезжать из гаражного комплекса, подсудимый на своем BMW начал движение задним ходом, намеренно с ускорением врезался в машину и продолжил ее таран.

Ущерб водителям пострадавших авто составил 500 тыс. руб. и 800 тыс. руб. Свои действия подсудимый объяснил тем, что таким образом «учит людей» и «наказывает». Отбывать наказание в специальном исправительном центре, а управлять автомобилем суд запретил ему на два года и 11 месяцев. Также суд взыскал с подсудимого, с учетом ранее состоявшихся судебных решений о взыскании ущерба, в пользу потерпевшего 77 тыс. руб.

Ирина Пичурина