ВСУ атаковали Белгородскую область 161 раз за сутки: пострадали восемь человек

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 161 атаке со стороны ВСУ. В Белгородском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек, трое из них остаются в медицинских учреждениях. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Удары наносились по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Силы ПВО уничтожили 134 беспилотника. Также зафиксировано семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, еще столько же раз ВСУ сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 9 сентября над российскими регионами ликвидировали 596 БПЛА. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны перехватили и сбили над Курской и Орловской областями.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 112 атакам ВСУ. В результате один человек погиб, четверо пострадали.

Кабира Гасанова