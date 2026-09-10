С выборов хотят снять еще трех кандидатов челябинского реготделения «Яблока»

В Челябинский областной суд поступили иски от кандидатов партии «Зеленые» о снятии с выборов в Госдуму трех кандидатов от региона партии «Яблоко». Об этом сообщает пресс-служба областного отделения «Яблока».

Заявления касаются Оксаны Боярской, Андрея Талевлина и Валентины Комковой. Вчера, по заявлению представителей партии, облсуд уже снял Андрея Талевлина с выборов, хотя он не ознакомился с иском и материалами дела. Решение не вступило в законную силу, как и постановление о снятии с выборов Ярослава Щербакова, которое вынесли 8 сентября. По заявлению реготделения, они продолжат предвыборную кампанию.

Виталина Ярховска