В Оренбуржье за сутки сброшено 210 тонн воды для тушения ландшафтных пожаров

В Адамовском и Кваркенском районах Оренбургской области продолжается ликвидация ландшафтных пожаров. Спасатели работали всю ночь. Как сообщили в региональном МЧС, тушение осложняет сильный ветер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На территории региона продолжает работу авиация: за сутки самолет Ил-76 сбросил на кромку огня 210 тонн воды, уточняет пресс-служба ведомства. С помощью беспилотников специалисты выявляют очаги активного горения для точечной ликвидации.

На месте задействованы 80 человек и 30 единиц техники. В готовность также приведен пожарный поезд, способный доставить 120 тонн воды.

Ландшафтные пожары продолжаются в Оренбургской области около двух недель. В регионе введен особый противопожарный режим.

Яна Вежлева