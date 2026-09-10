После атаки БПЛА на Саратов в больнице остаются трое пострадавших
Трое саратовцев остаются в больнице после атаки БПЛА на город 8 сентября. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Дениса Грайфера.
Трое саратовцев остаются в больнице после атаки дронов на город
Фото: astrobl.ru
Еще троим жителям Саратова оказали квалифицированную медпомощь и отпустили домой под наблюдение врачей по месту жительства. Пострадавшие при атаке дронов дети лечатся в стационаре и амбулаторно. По словам господина Грайфера, врачи находятся на связи с федеральными медцентрами.
Саратов был атакован вражескими БПЛА ночью 8 сентября. Беспилотники повредили несколько домов. Пострадали десять человек, из них трое — дети. Городская мэрия организовала работу оперштаба для предоставления помощи жителям разрушенных домов. Для них также развернули ПВР.