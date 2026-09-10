Аренда однокомнатных квартир в Ижевске за август подорожала почти на 3%

Средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в Ижевске в августе составила 24,4 тыс. руб., увеличившись за месяц на 2,7%. Такие данные представил портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ

Аренда «двушек» подорожала на 0,7%, до 30 тыс. руб. При этом средняя стоимость трехкомнатных объектов снизилась на 3,5%, до 37,3 тыс. руб. По итогам августа Ижевск занял 47-е место среди 70 городов России по стоимости аренды однокомнатного жилья.

«На рынке аренды начался горячий сезон — приехали на новый учебный год студенты, трудовые мигранты вернулись из отпусков. Спрос на квартиры вырос, а их количество сократилось на 10%. Так что после долгого периода снижения стоимости аренды она вновь начала расти. Прогнозируем, что этот рост продлится еще пару месяцев, а затем может снова смениться охлаждением»,— рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

В среднем по исследованным городам аренда однокомнатных квартир за месяц выросла на 3,1%, до 27,2 тыс. руб., двухкомнатных — на 3,4%, до 34,4 тыс. руб., трехкомнатных — на 2,3%, до 43,4 тыс. руб.

Напомним, средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Ижевска выросла за август на 2,1% — до 119 тыс. руб. Цена квартиры достигла отметки в 5,9 млн руб.