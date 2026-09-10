МВД победило на Международном турнире по мини-футболу среди силовиков в Ижевске

Команда МВД России одержала победу на 6-м Международном турнире по мини-футболу среди силовых структур, который проходил в Ижевске 5-9 сентября. Соревнования посвящены памяти известного советского футболиста Льва Яшина. Об этом сообщили в УФСИН по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

На поле вышли 19 команд из пяти субъектов России и других стран, в их числе — коллективы из Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, а также сборная слушателей вузов из Камеруна, Конго, Кот-д’Ивуара, Туниса и Либерии.

Соревнования проходили среди мужчин в двух группах: до 40 лет и старше. Сборная МВД победила во второй категории. Среди тех, кто младше, первое место заняла команда Главного управления по исполнению наказаний Минюста Таджикистана.

Победители турнира получили кубки, медали и грамоты. Отдельно лучших игроков наградили индивидуальными грамотами.