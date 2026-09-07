В Ижевске начался Международный турнир по мини-футболу среди силовиков

В эти выходные в Ижевске стартовал 6-й Международный турнир по мини-футболу среди силовиков (0+). Состязания посвящены памяти известного вратаря, обладателя награды «Золотой мяч» Льва Яшина. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На поле выйдут 19 команд из пяти субъектов России и других стран, в их числе — коллективы из Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, а также сборная слушателей вузов из Камеруна, Конго, Кот-д’Ивуара, Туниса и Либерии. Соревнования проходят среди мужчин в двух группах: до 40 лет и старше.

Соревнования продлятся до 9 сентября. Игры проходят на стадионе «Динамо».