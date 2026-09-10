Еще семь членов челябинского правительства остались при должностях

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал еще семь постановлений о сохранении должностей за своими заместителями и главами региональных министерств после отставки южноуральского правительства из-за учреждения отдельной должности председателя правительства. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Заместителями губернатора остались Татьяна Кучиц, Александр Козлов и Алексей Кобылин (также занимает должность министра сельского хозяйства региона). Сохранили посты главы областных министерств: экологии — Игорь Гилев, социальных отношений — Наталья Лугачева, тарифного регулирования — Антон Дрыга, информационных технологий — Игорь Фетисов. Пока неизвестно, сохранили ли должности заместители губернатора области Вадим Евдокимов, Александр Лазарев, Алексей Фартыгин и зампреды правительства региона Антон Артемов, Андрей Коляда, Юрий Кузнецов и Юрий Подшивалов. Нет информации и о восьми министрах.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 7 сентября председателем правительства Челябинской области стал Иван Куцевляк. В связи с учреждением этой должности и назначением нового председателя правительства старый состав, согласно уставу области, был отправлен в отставку. 8 сентября были подписаны постановления о возврате на должности девяти членов регионального правительства.

Виталина Ярховска