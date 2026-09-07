Очевидное вероятное премьерное

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер за один день учредил должность председателя правительства Челябинской области, назначил своим постановлением на этот пост первого заместителя Ивана Куцевляка и, согласно требованиям устава области, отправил правительство региона в отставку, предложив действующим членам кабинета министров продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Реформа структуры исполнительной власти была объявлена почти три месяца назад, а кандидатура Ивана Куцевляка в качестве премьера считалась единственной реальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Куцевляк

Фото: Олег Кормильцев Иван Куцевляк

Фото: Олег Кормильцев

Иван Куцевляк стал председателем правительства Челябинской области. Постановление о назначении подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Перед Иваном Петровичем как председателем правительства стоят четкие задачи: сконцентрироваться на текущих вопросах реализации утвержденных государственных программ, организации исполнения поручений губернатора, четком исполнении принятого бюджета и в целом на организации работы правительства. Это профессиональный, опытный руководитель, который за время работы заслужил авторитет и уважение коллег»,— приводит слова Алексея Текслера его пресс-служба.

Куцевляк Иван Петрович Родился 7 апреля 1980 года в Саратове. В 2003 году окончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Кандидат социологических наук. В 2006 году защитил диссертацию на тему «Социологическая интерпретация внешней среды организации как фактора эффективности управления в малом и среднем бизнесе». В 2002–2008 годах преподавал в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина. В 2008–2009 годах работал в сфере консалтинга органов государственного управления. В 2010–2012 годах занимал различные должности в аппарате губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области. В 2012–2013 годах работал в коммерческой сфере. В 2014–2019 годах — на государственной гражданской службе в Министерстве энергетики Российской Федерации. 2 июля 2019 года возглавил министерство экономического развития Челябинской области. С 1 января 2020 года — заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области. С мая 2022 года — заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области. В июле 2022 года назначен заместителем губернатора Челябинской области. С 21 сентября 2024 года — первый заместитель губернатора Челябинской области.

Чуть ранее в этот же день должность председателя правительства была официально учреждена, само же правительство, согласно требованиям устава региона, отправлено в отставку. Впрочем, члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

В постсоветской истории Челябинской области при разных руководителях региона использовались и разные модели управления. При Петре Сумине и Вадиме Соловьеве губернатор лично возглавлял правительство. Михаил Юревич, руководивший регионом с 2010 года, в марте 2013 года ввел пост председателя правительства и назначил премьером Сергея Комякова. После того как Михаила Юревича в 2014 году сменил Борис Дубровский, модель вновь вернулась к единоначалию, которое продолжилось и при Алексее Текслере, возглавившем Челябинскую область в 2019 году.

О том, что в Челябинской области вновь появится отдельный председатель правительства, стало известно 18 июня нынешнего года. С предложением о разделении функционала выступил глава региона Алексей Текслер во время своего обращения к депутатам Законодательного собрания области.

«Исходя из необходимости особого внимания к вопросам управления в части политического, стратегического руководства, особого внимания к вопросам безопасности, я принял решение о переходе к модели управления регионом, в которой полномочия губернатора области и председателя правительства региона будут разделены. В связи с этим будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области, который сконцентрируется на текущих вопросах: это исполнение принятого бюджета, реализация утвержденных государственных программ, организация исполнения поручений губернатора и других»,— объяснил тогда причины своего решения Алексей Текслер.

В тот же день в заксобрание был внесен соответствующий законопроект, и депутаты сразу же на внеочередном заседании регионального парламента приняли необходимые изменения в уставе Челябинской области.

В последние годы структура правительства Челябинской области была довольно сложной. На момент отставки в него входили губернатор (он же — председатель), два его первых заместителя (Иван Куцевляк и Станислав Мошаров), семь «простых» заместителей губернатора (Роман Воллерт, Вадим Евдокимов, Алексей Кобылин, Александр Козлов, Татьяна Кучиц, Александр Лазарев, Алексей Фартыгин), пять заместителей председателя правительства (Антон Артемов, Сергей Зюсь, Андрей Коляда, Юрий Кузнецов и Юрий Подшивалов), а также 18 министров. Вице-премьеров до последнего времени было шесть, но в конце июля в отставку ушла Маргарита Павлова, и прямую замену ей искать не стали.

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что кандидатура Ивана Куцевляка с самого начала рассматривалась как основная.

«В назначении Ивана Петровича в этом смысле нет ничего неожиданного»,— подчеркнул господин Минченко.

Политолог, руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин вспоминает, что в публичном пространстве назывались и другие якобы вероятные кандидатуры на занятие должности председателя правительства региона.

«Вбрасывались сообщения о приезжем специалисте, чиновнике из Самары Андрее Грачеве. Называлась фамилия еще одного первого вице-губернатора Станислава Мошарова, но, как мы видим, Алексей Текслер выбрал наиболее очевидный для себя инерционный сценарий. То, что в Челябинской области появится отдельный председатель правительства, с точки зрения институционального развития в целом правильно. Чем больше институтов, тем надежнее вся система и интереснее политическая жизнь. Да и все-таки субъектность премьера выше, чем даже у первого заместителя губернатора. Но и ожидать каких-то радикальных изменений в реальном управлении регионом я бы не стал. Думаю, что и правительство области продолжит свою работу практически в том же составе, что и сейчас»,— отметил господин Ширинкин.

Дмитрий Моргулес