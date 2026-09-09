Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на Сочи выросло до восьми

При атаке безэкипажных катеров (БЭК) на набережную в Сочи число пострадавших увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пять человек были госпитализированы, троим оказали помощь на месте. Была частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, уточнили в оперштабе. На месте работают экстренные службы.

До этого оперштаб сообщил, что при ударе БЭК по набережной произошел пожар. Ранее было известно об одном пострадавшем.