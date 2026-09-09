В Сочи при атаке безэкипажных катеров на набережную пострадал человек

В Сочи загорелась набережная после ударов безэкипажных катеров. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают оперативные и специальные службы.

Накануне в Краснодарском крае был атакован Новороссийск. ВСУ ударили по городу с помощью БПЛА. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 29 человек. Повреждения получили несколько частных и многоквартирных домов. В городе введен режим ЧС.