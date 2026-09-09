Теннисистка Елена Рыбакина станет первой ракеткой мира по итогам US Open
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Победа гарантировала ей первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Госпожа Рыбакина одержала победу над 121-й ракеткой мира, китаянкой Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Матч длился 2 часа 14 минут. Соперница теннисистки в полуфинале определится по итогам матча между американкой Коко Гауфф и россиянкой Миррой Андреевой.
В рейтинге WTA госпожа Рыбакина сместит с первой позиции белорусскую теннисистку Арину Соболенко, которая удерживала титул первой ракетки мира с осени 2024 года.
Елена Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. В 2026 году теннисистка выиграла Australian Open, на US Open она дошла до полуфинала впервые в карьере.
Смена лидера связана с тем, сколько очков теннисницы защищали по итогам прошлого US Open. Елена Рыбакина тогда дошла только до четвертого круга, поэтому даже при худшем исходе теряла лишь 240 очков; Арина Соболенко, напротив, защищала результат действующей чемпионки и рисковала лишиться 2000 баллов. Из-за этой разницы нынешний результат Рыбакиной дал ей преимущество в рейтинговом расчете, которого хватило для обгона соперницы.
Очки на US Open распределяются по раундам: чемпионка получала 2000 баллов, а финалистка — 1200. Поэтому значение имел не только сам выход Рыбакиной в полуфинал, но и то, что Соболенко пришлось защищать максимальный прошлогодний результат: после обновления рейтинга позиции рассчитываются с учетом замены старых турнирных очков новыми.