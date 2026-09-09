Теннисистка Елена Рыбакина станет первой ракеткой мира по итогам US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Победа гарантировала ей первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Госпожа Рыбакина одержала победу над 121-й ракеткой мира, китаянкой Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Матч длился 2 часа 14 минут. Соперница теннисистки в полуфинале определится по итогам матча между американкой Коко Гауфф и россиянкой Миррой Андреевой.

В рейтинге WTA госпожа Рыбакина сместит с первой позиции белорусскую теннисистку Арину Соболенко, которая удерживала титул первой ракетки мира с осени 2024 года.

Елена Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. В 2026 году теннисистка выиграла Australian Open, на US Open она дошла до полуфинала впервые в карьере.