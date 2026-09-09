Под Астраханью заменили изношенный водовод 1978 года на современные полиэтиленовые сети

В Знаменске завершился капитальный ремонт магистрального водовода, обеспечивающего ресурсом весь город. Качественной питьевой водой обеспечены 23 тыс. местных жителей, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Знаменске завершили капремонт магистрального водовода

Фото: max.ru / babushkin30 В Знаменске завершили капремонт магистрального водовода

Фото: max.ru / babushkin30

Водовод был введен в эксплуатацию в 1978 году и к моменту начала работ находился в состоянии критического износа. Трубопровод предназначен для транспортировки воды от насосной станции к фильтровальным установкам и городским котельным.

В ходе ремонта устаревший стальной трубопровод заменили на современный полиэтиленовый. Общая протяженность новых сетей составила более 9 км. Также была установлена запорно-регулирующая арматура. Финансирование проекта осуществлялось в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что в ЗАТО Знаменск замены и капремонта требует оборудование котельной. По словам директора «Теплосетей», в сезоне 2026-2027 годов обеспечить надежное теплоснабжение в городе при текущем состоянии невозможно. Ориентировочная стоимость работ превышает 80 млн руб.

Марина Окорокова