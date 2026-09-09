СРО арбитражных управляющих запретили зарабатывать на аккредитации специалистов

Верховный суд РФ (ВС) признал незаконным взимание саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих (СРО АУ) платы за допуск к аккредитации специалистов и торговых площадок, которых привлекают для помощи в делах о банкротстве. Прецедентное решение вынесено по спору между СРО АУ «Единство» и Росреестром.

ВС подтвердил позицию Росреестра и указал, что внутренние правила СРО АУ не могут приводить к созданию не предусмотренного законодательством барьера для реализации права на аккредитацию, заявили “Ъ” в Росреестре. В ведомстве подчеркнули, что придерживаются «единых подходов к проведению контрольных (надзорных) мероприятий» и «при выявлении подобных нарушений в деятельности других СРО АУ к ним также будут приняты соответствующие меры реагирования». В «Единстве» сообщили “Ъ”, что считают позицию ВС «очень спорной».

Подробнее о решении ВС читайте в материале «Безбарьерное банкротство».