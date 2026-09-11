Пять барьеров

В Москве прошел круглый стол «Медицинская реабилитация в России: перспективы и вызовы». Он был приурочен к Всемирному дню физической и реабилитационной медицины, который отмечается ежегодно 8 сентября. В пресс-центре МИА «Россия сегодня» собрались ведущие эксперты, руководители медицинских учреждений, представители Минздрава РФ и пациентских организаций. И вот пять основных проблем отрасли, о которых шла речь.

О первой проблеме — ограниченном восприятии и недостаточной информированности — в начале встречи заявил Юрий Жулев, сопредседатель Российского союза пациентов:

— Население, да и часть медицинского сообщества, реабилитацию воспринимает очень узко. ЛФК... и в общем-то все. На самом деле это комплекс помощи пациенту: физическая реабилитация, лекарственные препараты, психологическая поддержка.

Галина Иванова, главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, отметила, что даже специалисты в социальной сфере часто путают медицинскую реабилитацию с санаторно-курортным лечением, вплоть до того, что присылают в заявках на утверждение в качестве базы для медицинской реабилитации санаторные объекты.

Но главной проблемой Иванова считает пассивность регионов и недооценку реабилитации на уровне руководителей субъектов Федерации.

— Кадры готовим, вузы, специальности, должности, клинико-статистические группы, государственное финансирование, правила, клинические рекомендации — все это есть. Но как только доходит до реальных действий — написать приказ по региону о том, что система медицинской реабилитации такого-то субъекта РФ включает организации по определенному профилю,— вот тут встали,— поясняет она.

Пациентское сообщество обратило особое внимание на сложности с маршрутизацией, назвав ее «не бесшовной».

— Зачастую гражданин не понимает, как ему попасть на дальнейший этап, не знает своих прав и не умеет их реализовать. В итоге, пока оформляются госквоты, теряется «золотое окно» — первые месяцы после травмы или инсульта, когда пластичность нервной системы максимальна,— говорит Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

Четвертая проблема — финансирование. Хотя объемы растут, тарифы ОМС не везде покрывают реальные затраты. В этом году норматив для амбулаторной реабилитации вырос с 6 тыс. до 27,2 тыс. руб., а для дневного стационара — с 21,7 тыс. до 30 тыс. руб. Но для круглосуточного стационара норматив составил 69 тыс. руб. вместо ожидавшихся 137,8 тыс. Получается, что денег не хватает на первом этапе реабилитации, наиболее критичном для восстановления.

Пятой проблемой можно назвать формальность и недостаточную проработанность клинических рекомендаций.

— Хотя, согласно закону, все клинические рекомендации должны содержать раздел «Медицинская реабилитация», часто эти разделы описаны крайне ограниченно и шаблонно. Профильные сообщества — кардиологов, онкологов — не привлекают к их подготовке экспертов из сообществ специалистов по физической и реабилитационной медицине,— отмечает Ян Власов.

Все пять проблем связаны между собой: недостаточное финансирование демотивирует регионы, а нехватка информации и формальные клинические рекомендации мешают выстроить маршрут пациента.

По итогам круглого стола его участники готовят резолюцию, которая будет направлена в профильные органы власти.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда