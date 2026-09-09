Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал первую победу в новом сезоне ВХЛ

Хоккеисты «Ижстали» всухую обыграли московскую «Звезду» в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Итоговый счет — 3:0. Игра прошла на ледовом катке «Олимпиец» в Ижевске вечером 9 августа. В результате «сталевары» забрали два очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Это был третий матч домашней серии. Первые два «Ижсталь» проиграла. Это были встречи с коллективами из Санкт-Петербурга — «СКА-ВМФ» (счет 3:3б) и «Динамо СПб» (4:6). По итогам сегодняшнего матча «сталевары» заняли 15-е место в таблице ВХЛ.

В прошлом сезоне ВХЛ «Ижсталь» впервые за девять лет вышла в плей-офф, где уступила «Химику» со счетом 4:1 по матчам. С того момента состав команды изменился более чем на 50%.