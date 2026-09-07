Хоккеисты «Ижстали» проиграли второй матч домашней серии ВХЛ

Хоккеисты «Ижстали» уступили «Динамо СПб» во втором матче нового сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Гости из Санкт-Петербурга одержали победу со счетом 6:4. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Матч проходил на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске вечером 7 сентября. В первом периоде «сталевары» вели со счетом 2:1. Во втором команды сравняли счет, доведя его до 3:3. Исход встречи решился в третьем: гости забросили две шайбы, хоккеисты «Ижстали» — одну. Матч завершился победой «Динамо СПб».

Следующий матч домашней серии «Ижсталь» проведет вечером 9 сентября против «Звезды» из Москвы. Первую встречу против «СКА-ВМФ» из Санкт-Петербурга «сталевары» проиграли по буллитам.

В прошлом сезоне ВХЛ «Ижсталь» впервые за девять лет вышла в плей-офф, где уступила «Химику» со счетом 4:1 по матчам. С того момента состав команды изменился более чем на 50%.