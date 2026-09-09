Врио главы Удмуртии заявила об увеличении поставок бензина с четверга

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что с завтрашнего дня крупнейшая из сетей АЗС увеличит поставки бензина в республику минимум на 80 т, что позволит выйти на минимальный порог в 900 т ежедневно. Это должно сократить очереди, добавила она в видеообращении, выложенном в соцсетях. Ведутся переговоры и с другими поставщиками.

«В последние дни отгрузка бензина на АЗС не превышала 800 т, и это накопительным эффектом ощутили на себе все. В северных районах многочасовые очереди. Сегодня мы уже направили туда дополнительные 80 т топлива. Кардинально ситуацию это не изменит, но, безусловно, немного облегчит»,— сказала госпожа Абрамова.

При этом, добавила она, власти Удмуртии не могут «кардинально повлиять на объемы бензина», поскольку не влияют на скорость восстановления топливной инфраструктуры.

«Что в наших силах — это маршрутизация: стараемся распределять бензин так, чтобы никто не остался совсем “сухим”. Дальше будем действовать в таком же ручном режиме»,— отметила она.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб.

Нехватка бензина в республике наблюдается вторую неделю. Власти Удмуртии связывают дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика и допускают, что после окончания работ подвоз бензина увеличится.

Подробнее об этом читайте в материале «Разогнались без топлива».