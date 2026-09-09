Белгородский логист получила 5,5 года условно за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Белгородском областном суде рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летней уроженки Тюменской области Ольги Чепелевой. Работающая логистом в Белгородской области женщина признана виновной в публичном оправдании терроризма (п. «д» ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в ноябре 2024 года Чепелева разместила в открытом доступе в интернете комментарий, содержащий оправдание деятельности организаций «Легион "Свобода России"» и «Русский добровольческий корпус» (признаны террористическими и запрещены на территории РФ). Подсудимая полностью признала вину.

Суд приговорил Чепелеву к штрафу в размере 300 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, на срок один год. Окончательное наказание было определено путем полного сложения с решением Белгородского райсуда от 18 февраля 2026 года, которым Чепелева уже была осуждена по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Общий срок лишения свободы составил 5,5 года со штрафом 300 тыс. руб. и запретом на администрирование сайтов сроком на три года.

При этом суд сохранил отсрочку реального отбывания наказания, установленную предыдущим приговором,— до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста, то есть до 5 декабря 2032 года.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о приговоре 55-летнему предпринимателю из Липецка, которому назначили 13 лет лишения свободы и 500 тыс. руб. штрафа за финансирование террористической организации.

Алина Морозова