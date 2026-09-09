Липецкий предприниматель получил 13 лет за финансирование терроризма

Второй Западный окружной военный суд вынес 55-летнему предпринимателю из Липецка Евгению Пронину обвинительный приговор по делу о финансировании террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Его приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первые три года Пронин проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Также в доход государства была конфискована сумма переведенных средств — 761 тыс. руб.

Суд установил, что с апреля 2022 года по декабрь 2023-го предприниматель, находясь в Липецкой, Воронежской и Московской областях, осуществил денежные переводы на указанную сумму в пользу признанного террористическим и запрещенного в РФ движения «Артподготовка».

Подсудимый признал вину частично. Он подтвердил факт переводов, но отрицал умысел на финансирование терроризма. По версии защиты, в конце 2020 года Евгений Пронин увидел на YouTube канал, который вел иноагент Вячеслав Мальцев, подписался на него, а затем решил помочь семье автора, отправляя донаты, не вкладывая в них политического смысла. О том, что блогер находится в розыске и является организатором террористического сообщества, предприниматель, по его словам, не знал.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал о приговоре 63-летнему индивидуальному предпринимателю из Воронежа Сергею Васильеву за аналогичное преступление. За перевод в 8,7 тыс. руб. он получил восемь лет лишения свободы.

Алина Морозова