Нижегородская мэрия передаст католическому приходу дом на улице Студеной

Администрация Нижнего Новгорода решила передать Римско-католическому приходу успения пресвятой Девы Марии дом №6 на улице Студеной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Двухэтажный дом 1914 года постройки передают религиозной организации по ее обращению. Он находится рядом с действующим католическим храмом (Студеная, 10Б).

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году нижегородские власти завершили передачу католическому приходу административного здания на улице Студеной, 8. До революции это был главный католический храм города. Нынешний храм расположен в здании бывшей конюшни усадьбы Щелоковых.

На территории около действующего и восстанавливаемого храмов власти вместе с религиозной организацией рассчитывают обустроить «Студеный (католический) квартал», который должен стать одним из «заповедных» кварталов Нижнего Новгорода.

Галина Шамберина