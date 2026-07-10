Орловский Rubetek хотят расширить для выпуска программно-аппаратных комплексов

IT-компания Enterprise планирует запустить в Орле производство программно-аппаратных комплексов (ПАК) для госкомпаний с софтом от «Сбера». Для этого может быть расширен местный завод разработчика систем для умного дома Rubetek. Об этом рассказал Forbes основатель Enterprise и Rubetek Антон Мальцев. Инвестиции в проект не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выпуск пилотной партии ПАКов планируется уже в этом году. При новых заказах в 2027-м на предприятии начнется ввод новых производственных площадей. На первом этапе может потребоваться еще 10 тыс. кв. м.

Enterprise также возьмет на себя функцию интегратора ПАК в IT-инфраструктуру заказчика и будет оказывать техническую и сервисную поддержку. По словам Антона Мальцева, компания уже ведет переговоры с девятью крупными корпоративными заказчиками. Он надеется на выручку по этому направлению в размере около 1 млрд руб. по итогам 2026 года.

В мае «СберТех» и Enterprise представили ПАК для безопасной работы с искусственным интеллектом (ИИ). Как сообщили представители «дочки» «Сбера», он позволит заказчикам обеспечить централизованную защиту LLM-агентов, трафика и полный контроль генеративного ИИ. В составе ПАКа используется технологический пул продуктов «СберТеха» — Platform V SOWA (защита интерфейса программирования приложений), Platform V SOWA AI (защита ИИ), Platform V IAM (аутентификация пользователей) и Platform V Pangolin DB (реляционная система управления базами данных).

До 2021 года Rubetek входила в структуры строительной ГК ПИК. В 2019 году компания начала производить решения в Орле на собственном предприятии, в 2021 году подписала с правительством Орловской области соглашение о строительстве второго завода на 15 тыс. кв. м за 6,1 млрд руб.

В прошлом году инвестиционная компания ERA Capital вложила в Rubetek 1,5 млрд руб. В орловской компании отмечали, что благодаря этому планируют продолжать локализацию производства решений, расширять продуктовую линейку и географию присутствия в регионах РФ.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова