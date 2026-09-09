«Курскагротерминал» оспаривает доначисление налогов и штраф на 74,4 млн рублей

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск к крупнейшему производителю растительных масел и жиров в регионе ООО «Курскагротерминал» (входит в калининградскую ГК «Содружество»). Его подало управление Федеральной налоговой службы по региону. Это следует из картотеки арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Компания требует признать недействительным решение налоговой о привлечении к ответственности. Она оспаривает штраф в размере 10,7 млн руб. и отказ в возмещении НДС на 63,8 млн руб. Общая сумма оспариваемых доначислений — 74,4 млн руб. Предварительное заседание пройдет 21 октября.

Спор касается вычетов по взаимоотношениям с десятью контрагентами, среди которых ООО «Техимпекс» (22,5 млн руб.), ООО «Воронежагро» (9,3 млн руб.), ООО «Афина» (6,9 млн руб.), ООО «Биаком» (6,3 млн руб.), ООО «Искра» (6,2 млн руб.), ООО «Агроцентр» (4,6 млн руб.), ООО «ГК Вест» (4,1 млн руб.), ООО «БСК» (2,7 млн руб.), ООО «Техноинстрой» (1,1 млн руб.) и ООО «Си би ай дата» (185,9 тыс. руб.).

В июле Арбитражный суд Курской области зарегистрировал иск курской структуры ГК «Содружество» к Курской таможне на 353,7 млн руб.

Анна Швечикова