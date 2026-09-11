Цветочная фея

Сабрина Федорова живет в городе Канаш в Чувашии с родителями и младшим братом. Еще в раннем детстве у нее произошло сращение височно-нижнечелюстного сустава, нижняя челюсть не росла и двигалась с трудом. Девочке было больно открывать рот, есть и говорить, трудно дышать. Многолетнее сложное лечение дало результаты, теперь Сабрине предстоит завершающий этап — деформированный сустав необходимо заменить протезом, а затем провести ортодонтическое лечение. Операцию нужно выполнить незамедлительно, иначе все предыдущие усилия могут оказаться тщетными. Выполнить ее готовы хирурги подмосковного медицинского центра, но стоимость операции и ортодонтии для родителей Сабрины неподъемна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мечта Сабрины — жить без боли, свободно говорить, широко улыбаться, нормально есть

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Мечта Сабрины — жить без боли, свободно говорить, широко улыбаться, нормально есть

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Комната Сабрины как маленькая тропическая оранжерея. Там растут монстеры, алоказии, редкие виды фикусов. Для девочки это не просто цветы в горшках: она знает каждое растение по имени, замечает малейшие перемены — чуть пожелтевший лист, новый бутон, едва заметный нарост.

— Растения как люди: они растут, развиваются, капризничают, болеют, боятся сквозняков или не любят переезды, радуются солнцу. Их надо любить — они это понимают. И с ними нужно терпение,— говорит Сабрина.

Самой ей терпения не занимать. За свою жизнь она перенесла и многолетнее, часто болезненное лечение, и несколько операций.

Когда в семь месяцев у Сабрины прорезались первые нижние зубы, выяснилось, что они растут неправильно, смещаются от центра влево. А к трем годам проблема стала критической: девочка не могла нормально открывать рот, и ее приходилось кормить с чайной ложечки. Трудно было дышать во сне, трудно говорить. Тогда Сабрине поставили диагноз «анкилоз левого височно-нижнечелюстного сустава». Это значит, что кости верхней и нижней челюсти срослись между собой, из-за чего нижняя челюсть не может свободно двигаться.

— Врачи сказали, что нужно «разрабатывать» сустав, заставлять дочку открывать и закрывать рот, но я понимала, что этого недостаточно, и начала искать возможности лечения,— вспоминает Ольга, мама Сабрины.

Первую операцию девочке сделали в четыре года, когда стало очевидно, что нижняя челюсть не просто отстает в росте — совсем не растет. Понадобилась установка дистракционных аппаратов для ее расширения. Это было долго и больно, аппараты Сабрина носила с перерывами почти пять лет, а еще специальные пластины, чтобы выровнять зубы и исправить прикус, а потом — сложную брекет-систему.

— Удивительно, но Сабрина, даже когда была совсем маленькая, никогда не жаловалась. Многие процедуры переносила без наркоза, говорила: «Я понимаю, что надо, я не боюсь, я потерплю»,— рассказывает Ольга.— Но, конечно, за все эти годы дочка устала. Ведь до сих пор всю твердую пищу, такую как яблоко или хлеб, Сабрина может есть, только откусывая по чуть-чуть, малюсенькими кусочками. Это очень тяжело. Даже просто улыбнуться — нужно усилие. А дочка очень любит улыбаться.

Когда Сабрине надо отдохнуть от больниц и процедур, она берет распылитель и аккуратно опрыскивает листья своих растений, протирает их влажной салфеткой, переставляет горшки так, чтобы каждому хватало света. А еще с цветами можно разговаривать, и они отлично понимают Сабрину, даже если она говорит неразборчиво,— не перебивают, не торопят, не смотрят с жалостью. Девочку даже называют «цветочной феей» — растения оживают и распускаются под ее руками, но Сабрина знает, что это просто труд и любовь. Она уже большая и не верит в волшебство, зато верит в реальную человеческую помощь.

У нее есть две мечты. Первая — получить профессию, связанную с изучением редких растений. А вторая — жить без боли, свободно говорить, широко улыбаться, нормально есть. До исполнения второй мечты Сабрине остался всего один шаг и одна операция — ей необходимо заменить височно-нижнечелюстной сустав эндопротезом.

Хирурги подмосковного Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля готовы провести операцию, а затем заключительный этап ортодонтии, но стоит все лечение больше 800 тысяч рублей. На пациентов без регистрации в Московском регионе госквоты не выделяются, а средств на оплату у родителей Сабрины нет.

Давайте поможем этой хрупкой девочке, обладающей сильной «цветочной магией», обрести возможность без боли откусить яблоко, беззаботно рассмеяться, сказать «спасибо» или «я тебя люблю».

Для спасения Сабрины Федоровой не хватает 735 420 руб. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Игорь Овчинников (Красногорск, Московская обл.): «У Сабрины выраженное недоразвитие нижней челюсти слева на фоне родовой травмы и последующего сращения левого височно-нижнечелюстного сустава. Девочке проведены этапные операции с применением дистракционных аппаратов для формирования новой костной ткани. Для восстановления симметрии лица и функции нижней челюсти необходимо провести эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава. Завершающим этапом лечения станет ортодонтия. Прогноз благоприятный, надеемся, Сабрина войдет во взрослую жизнь без физических и эстетических проблем». Стоимость операции и ортодонтического лечения 838 420 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 735 420 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сабрину Федорову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сабрины — Ольги Игоревны Федоровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Чувашия