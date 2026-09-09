В Курской области хотят экстренно отремонтировать 10 км дорог за 221 млн рублей

Областное учреждение «Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта двух участков автомобильных дорог в Тимском районе. Общая протяженность отрезков составляет более 9,6 км. Начальная цена контракта составляет 220,8 млн руб., а завершить работы по техническому заданию необходимо до 30 ноября этого года. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отремонтировать требуется первые 5,6 км автодороги «Курск — Борисоглебск» — Гнилое и первые 4 км дороги «Курск — Борисоглебск» — Соколье — Морозовка. Работы профинансируют из бюджета региона. Контракт предусматривает выплату аванса в размере 30% от стоимости соглашения.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 25 сентября. Итоги аукциона подведут 29 сентября.

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Курскавтодор» объявил два конкурса за право выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в Горшеченском и Дмитриевском районах. Совокупная максимальная цена контрактов составляет почти 400 млн руб.

Денис Данилов