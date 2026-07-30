«Хромос Инжиниринг» увеличила объем производства хроматографов в 1,7 раза

Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» увеличила объем производства промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и начала выпускать их во взрывозащищенном исполнении с участием льготного финансирования Фонда развития промышленности. Об этом сообщили в ФРП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Инвестиции в расширение производственных мощностей составили 250 млн руб., из которых 176,4 млн руб. предоставил федеральный ФРП и 19,6 млн руб. — областной фонд. На эти средства компания приобрела 30 единиц оборудования: токарные автоматы, установки лазерной сварки, фрезерные обрабатывающие центры, а также линию порошковой окраски, станки и измерительные системы.

После выхода оборудования на проектную мощность объемы производства хроматографических комплексов «Хромос Инжиниринг» увеличатся на 50%, отметили в ФРП. Комплексы определяют компонентное состояние природного газа для оценки его качества и безопасности, их заказывают предприятия нефтедобывающей отрасли и топливно-энергетического комплекса.

Владимир Зубарев