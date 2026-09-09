Масштабный пожар в Оренбуржье повредил хозяйственные постройки и жилые дома

В Кваркенском районе Оренбургской области очередной природный пожар повредил три жилых дома и десять хозяйственных построек.Об этом сообщила в своих соцсетях уполномоченный по правам человека в регионе Мария Комлева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

По словам госпожи Комлевой, глава района на данный момент начал работу с пострадавшими семьями: всем будет оказана необходимая помощь по мере потребностей. Она также заявила, что в местных ПВР людей нет. Ранее «Ъ—Волга» сообщал, что в пунктах временного размещения находилось 29 человек, среди которых было четверо детей. Всего эвакуировано 42 человека. На территории Кваркенского района по-прежнему действует режим ЧС. Ранее его также вводили в Беляевском районе.

Яна Вежлева