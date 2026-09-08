На востоке Оренбуржья введен режим ЧС из-за ландшафтных пожаров

В Кваркенском районе, расположенном на востоке Оренбургской области, объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Это второй район после Беляевского, где введены дополнительные меры реагирования из-за расширения площади ландшафтных пожаров на фоне усиления ветра, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В целях безопасности проведена превентивная эвакуация 42 человек, из которых 15 разместились в пунктах временного пребывания. На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты. На базе местного техникума развернут пункт временного размещения на 37 коек.

В районе поселка Октябрьского задействованы 78 сотрудников ГУ МЧС России по Оренбургской области, а также региональные и муниципальные службы. В операции участвуют 35 единиц техники и авиационные группы из соседних регионов.

По информации ведомства, непосредственная угроза для населенных пунктов отсутствует. Огонь был остановлен вблизи жилых домов в Майском и Октябрьском. В результате возгорания огнем задело два частных дома, среди жителей нет пострадавших.

Андрей Сазонов