«Европлан» ожидает чистую прибыль в 7 млрд рублей по итогам года

Глава «Европлана» Илья Ноготков в интервью «Ъ» заявил, что прогноз по чистой прибыли компании в 2026 году — это 7 млрд руб. (рост на 40% год к году.— “Ъ”). По его словам, неопределенность на рынке сохраняется, но «ситуация с рисками» стала немного лучше.

Господин Ноготков обратил внимание, что показатель чистой прибыли во многом зависит от внешних факторов и платежеспособности клиентов. Топливный кризис влияет в том числе на малый и средний бизнес, указал он.

Портфель «Европлана», добавил Илья Ноготков, снижается, по итогам первого полугодия — на 17%. «Одна из наших задач — возобновить рост портфеля. Вместе с "Альфамобилем" мы постараемся вернуть портфель к стабилизации, а потом к росту»,— рассказал глава компании.

Подробнее — в интервью «Ъ».