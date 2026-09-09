Первышов поручил мэрии Тамбова разработать единый стиль для новых автобусов

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил администрации облцентра разработать единый стиль для новых автобусов, поступающих в МУП «Тамбовгортранс»,— от цветового оформления машин до элементов формы кондукторов. Как сообщил господин Первышов в своем Telegram-канале, соответствующее решение было озвучено по итогам совещания в автобусном парке предприятия, где обсуждалась стратегия транспортного развития Тамбовской агломерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратил внимание на проблемы общественного транспорта в регионе сразу после назначения врио

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратил внимание на проблемы общественного транспорта в регионе сразу после назначения врио

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Стратегия, разработанная институтом «МосТрансПроект» по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, охватывает областной центр, Котовск и Тамбовский округ. Документ содержит планы по реорганизации общественного транспорта, «расшивке» узких мест улично-дорожной сети и повышению безопасности дорожного движения в течение трех лет. Регион приступит к реализации основных проектов стратегии в 2027 году.

В конце прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств на обновление общественного транспорта в регионе. Согласно ему, за три года область получит в качестве софинансирования почти 391 млн руб. Эти средства направят на закупку автобусов для Тамбовской агломерации.

Первые 15 автобусов на газомоторном топливе уже поступили в «Тамбовгортранс». По мере комплектования водителями они будут выходить на городские маршруты. Всего за три года планируется поставка еще 37 автобусов.

В июле комитет городского хозяйства администрации Тамбова заключил контракт на поставку 15 газовых автобусов стоимостью 237,3 млн руб. с московским ООО «Транспортный центр» Михаила Малинковича.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в ходе своей первой пресс-конференции в регионе в конце 2024 года Евгений Первышов, комментируя ситуацию с общественным транспортом, признал, что техника устарела, а троллейбусный парк насчитывает всего семь машин. Он заявил о намерении разработать транспортную стратегию вместе с мэром Тамбова Максимом Косенковым.

Алина Морозова