Первышов поручил мэрии Тамбова разработать единый стиль для новых автобусов
Евгений Первышов поручил разработать единый стиль для автобусов Тамбова
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил администрации облцентра разработать единый стиль для новых автобусов, поступающих в МУП «Тамбовгортранс»,— от цветового оформления машин до элементов формы кондукторов. Как сообщил господин Первышов в своем Telegram-канале, соответствующее решение было озвучено по итогам совещания в автобусном парке предприятия, где обсуждалась стратегия транспортного развития Тамбовской агломерации.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратил внимание на проблемы общественного транспорта в регионе сразу после назначения врио
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Стратегия, разработанная институтом «МосТрансПроект» по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, охватывает областной центр, Котовск и Тамбовский округ. Документ содержит планы по реорганизации общественного транспорта, «расшивке» узких мест улично-дорожной сети и повышению безопасности дорожного движения в течение трех лет. Регион приступит к реализации основных проектов стратегии в 2027 году.
В конце прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств на обновление общественного транспорта в регионе. Согласно ему, за три года область получит в качестве софинансирования почти 391 млн руб. Эти средства направят на закупку автобусов для Тамбовской агломерации.
Первые 15 автобусов на газомоторном топливе уже поступили в «Тамбовгортранс». По мере комплектования водителями они будут выходить на городские маршруты. Всего за три года планируется поставка еще 37 автобусов.
В июле комитет городского хозяйства администрации Тамбова заключил контракт на поставку 15 газовых автобусов стоимостью 237,3 млн руб. с московским ООО «Транспортный центр» Михаила Малинковича.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в ходе своей первой пресс-конференции в регионе в конце 2024 года Евгений Первышов, комментируя ситуацию с общественным транспортом, признал, что техника устарела, а троллейбусный парк насчитывает всего семь машин. Он заявил о намерении разработать транспортную стратегию вместе с мэром Тамбова Максимом Косенковым.