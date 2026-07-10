Московский «Транспортный центр» поставит в Тамбов автобусы на 237 млн рублей

Комитет городского хозяйства администрации Тамбова 10 июля подписал с московским ООО «Транспортный центр» соглашение о поставке 15 автобусов на газомоторном топливе. Стоимость контракта составляет 237,3 млн руб. при начальной цене на торгах 238,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Транспортный центр» было основано в Москве 6 февраля 2006 года. Компания занимается оптовой торговлей автотранспортными средствами. Уставный капитал предприятия составляет 350 тыс. руб., единственным владельцем выступает Михаил Малинкович. С ноября 2015 года генеральным директором фирмы является Кирилл Иванов. За все время существования с «Транспортным центром» заключили около 150 госконтрактов на общую сумму порядка 2,4 млрд руб. В 2025 году выручка фирмы составила 12,1 млрд руб., что на 4% ниже уровня 2024-го. Чистая прибыль снизилась более значительно — с 493 до 176 млн руб., сократившись на 64%.

В торгах приняли участие еще две компании, названия которых не раскрываются. Они не стали снижать максимальную возможную цену контракта.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 15 автобусов категории М3 требуется доставить заказчику до 20 ноября включительно. Каждый должен иметь от 25 до 30 посадочных мест при общей пассажировместимости свыше 90 человек. Транспорт пригонят на территорию предприятия «Тамбовгортранс» на улице Чичканова. Поставку оплатят из средств муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова».

Денис Данилов