Бобровский НПЗ с вложениями экс-чиновника под Воронежем продают за 200 млн

В Боброве Воронежской области выставили на продажу нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью до 125 тыс. т сырья в год. Предприятие, расположенное в 80 км от областного центра, реализуется вместе с тремя земельными участками общей площадью более 180 тыс. кв. м и имущественным комплексом. Цена НПЗ составляет 200 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продающийся в Боброве Воронежской области нефтеперерабатывающий завод

Фото: «Авито» Продающийся в Боброве Воронежской области нефтеперерабатывающий завод

Фото: «Авито»

В состав лота входят объекты производственной инфраструктуры: резервуарный парк, лаборатория, котельная, насосная станция, операторные, административно-бытовой корпус и собственный железнодорожный тупик с трубопроводом для автоматической подачи сырья. Завод газифицирован и электрифицирован. На площадке возможна работа двух установок мощностью 25 тыс. и 100 тыс. т в год для выпуска неэтилированных бензинов (А-76 и АИ-92), дизельного и печного топлива, а также авиакеросина ТС-1. Продавец уточняет, что новому владельцу потребуется провести ревизию всех коммуникаций.

Указанное в объявлении контактное лицо на звонки «Ъ-Черноземье» не ответило.

Проект строительства Бобровского НПЗ был запущен в 2007 году. Одним из его соинвесторов выступал Борис Китаев, занимавший пост вице-губернатора Воронежской области по инвестициям в 2001–2009 годах. Также в числе учредителей значились местный бизнесмен Александр Насонов и экс-футболист сборной России Иван Саенко. К 2011 году строительство завода было полностью завершено. Однако запустить предприятие в промышленную эксплуатацию инвесторы так и не смогли, поскольку объект не прошел проверку Ростехнадзора на соответствие промышленным стандартам безопасности.

Невозможность начать легальную деятельность привела к финансовому краху проекта. В том же 2011 году ООО «Бобровский НПЗ» вошло в процедуру банкротства. Конкурсное производство завершилось в 2013 году, по его итогам ключевой имущественный комплекс завода перешел под контроль структур господина Насонова (в частности, ООО «Финансковая компания “Ростэнергоресурс”»). В дальнейшем юридическое лицо ООО «Бобровский НПЗ» было ликвидировано. В начале 2018 года «ФК “Ростэнергоресурс”» также была исключена из ЕГРЮЛ как юридическое лицо, прекратившее деятельность. Впоследствии, согласно отчету оценщиков, завод и земельные участки под ним находились в собственности тогдашнего совладельца крупных городских ресторанов Романа Попова и аффилированных физических лиц.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Нефтезавод перегоняют покупателям».

Кабира Гасанова