«Европлан» обогнал рынок автолизинга по темпам роста

Составлено ИИ-Ассистентъ

После покупки Альфа-банком «Европлан» занял роль розничной лизинговой платформы группы: у «Альфа-Лизинга» сильнее корпоративный бизнес, у «Европлана» — розничный автолизинг, поэтому разделение по специализации выглядит комплементарным. Такая конструкция позволила банку, чья «дочка» раньше фокусировалась на корпоративном сегменте, войти в розничный автолизинг и потенциально существенно увеличить общую долю группы на этом рынке. При этом предполагалось сохранение «Европлана» как отдельной компании с постепенной интеграцией в экосистему банка, что позволяет сохранить бренд и накопленную экспертизу в автолизинге.

Рост новых сделок при сокращении портфеля укладывается в рыночную логику: по оценкам участников отрасли, в 2026 году рынок автолизинга продолжат давить перспективы признания существенных убытков от реализации стоков с дисконтами, из-за чего лизинговые компании не уверены в активном наращивании портфелей даже при увеличении объема нового бизнеса.

Для возобновления роста портфеля без потери маржинальности значение имеет и стоимость денег: в отрасли считают, что для оживления лизингового бизнеса ключевая ставка должна опуститься ниже 12%, а реализация отложенного спроса на фоне ее снижения может стать драйвером рынка в 2026 году. Сделка с банком также дает «Европлану» доступ к более выгодному финансированию и широкой клиентской базе, что поддерживает его позиции.