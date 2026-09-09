«Европлан» обогнал рынок автолизинга по темпам роста
Объем новых лизинговых сделок «Европлана» в первом полугодии 2026 года вырос на 8% в штуках и на 13% в деньгах, тогда как рынок в целом прибавил 4%, сообщил гендиректор Илья Ноготков в интервью «Ъ». Компания, купленная Альфа-банком в конце 2025 года, теперь развивает весь розничный лизинг группы, включая портфель «Альфамобиля». Корпоративный сегмент остался за «Альфа-Лизингом».
Совокупный портфель «Европлана» за полугодие сократился на 17%. Клиенты стали чаще возвращать технику досрочно, а объем новых сделок уменьшился примерно вдвое по сравнению с 2024 годом. Доля машин с пробегом в новых сделках в первом полугодии 2026 года составила 31% против 33% годом ранее. Прогноз чистой прибыли на 2026 год — 7 млрд руб. (+40% к 2025-му). Ключевая задача, по словам Ноготкова, — «возобновить рост портфеля» при сохранении маржинальности.
Подробнее — в интервью «Ъ».
После покупки Альфа-банком «Европлан» занял роль розничной лизинговой платформы группы: у «Альфа-Лизинга» сильнее корпоративный бизнес, у «Европлана» — розничный автолизинг, поэтому разделение по специализации выглядит комплементарным. Такая конструкция позволила банку, чья «дочка» раньше фокусировалась на корпоративном сегменте, войти в розничный автолизинг и потенциально существенно увеличить общую долю группы на этом рынке. При этом предполагалось сохранение «Европлана» как отдельной компании с постепенной интеграцией в экосистему банка, что позволяет сохранить бренд и накопленную экспертизу в автолизинге.
Рост новых сделок при сокращении портфеля укладывается в рыночную логику: по оценкам участников отрасли, в 2026 году рынок автолизинга продолжат давить перспективы признания существенных убытков от реализации стоков с дисконтами, из-за чего лизинговые компании не уверены в активном наращивании портфелей даже при увеличении объема нового бизнеса.
Для возобновления роста портфеля без потери маржинальности значение имеет и стоимость денег: в отрасли считают, что для оживления лизингового бизнеса ключевая ставка должна опуститься ниже 12%, а реализация отложенного спроса на фоне ее снижения может стать драйвером рынка в 2026 году. Сделка с банком также дает «Европлану» доступ к более выгодному финансированию и широкой клиентской базе, что поддерживает его позиции.