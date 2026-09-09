Апелляционный суд рассмотрит спор о снятии кандидата от «Яблока» по Башкирии

10 сентября в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции состоится заседание по жалобе Алексея Акименко на решение Верховного суда Башкирии о снятии с выборов в Госдуму.

Как сообщал «Ъ-Уфа», представляющий партию «Яблоко» Алексей Акименко должен был участвовать в выборах в Госдуму по Нефтекамскому округу. Решение о его регистрации приняла местная избирательная комиссия. Однако 31 августа Верховный суд Башкирии удовлетворил исковое заявление другого кандидата по округу Константина Шагимуратова (представляет «Справедливую Россию») и отменил регистрацию «яблочника». Поводом для снятия с выборов стали публикации со ссылками на запрещенные соцсети в пабликах, которыми в разное время владел господин Акименко.

Подробнее о споре — в статье «Пост сдал».

Идэль Гумеров