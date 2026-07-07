Предприниматель из Воронежа получил восемь лет за перевод 9 тысяч рублей

Второй Западный окружной военный суд признал 63-летнего индивидуального предпринимателя из Воронежа Сергея Васильева виновным в финансировании терроризма за перевод 8,7 тыс. руб. признанному террористическим сообществом и запрещенному на территории РФ межрегиональному общественному движению (МОД) «Артподготовка». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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По версии следствия, Сергей Васильев разделял взгляды лидера движения Вячеслава Мальцева (иностранный агент) и, «желая оказать ему финансовую помощь» перевел деньги в период с июля 2023 года по апрель 2024-го на счет, оформленный для сбора пожертвований в пользу организации. Подсудимый признал вину и раскаялся, уточнили в суде.

Действия индивидуального предпринимателя квалифицировали как финансирование терроризма по ч. 1.1 ст. 205.1 (от 8 до 15 лет либо пожизненное лишение свободы). Первые два года срока фигурант будет отбывать в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб. и конфисковал 8,7 тыс. руб. в доход федерального бюджета.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, как аналогичный срок за перевод 7,9 тыс. руб. «Артподготовке» (признана террористическим сообществом, запрещена на территории РФ) получил 54-летний радиомеханик из Тамбова. В картотеке суда в последние дни появились и другие приговоры за финансирование этой организации, которые вынесены в отношении жителей иных регионов. В частности, суд назначил восемь лет трейдеру из Москвы.

Денис Данилов