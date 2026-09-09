Энергоплощадку для дата-центров под Воронежем продают за 350 млн рублей

В 20 км от Воронежа выставили на продажу промышленную площадку с собственной энергетической инфраструктурой мощностью 36 МВт. Объект принадлежит московскому ООО «Проммайнер». Стоимость площадки составляет 350 млн руб. Об этом сообщило издание «De Facto» со ссылкой на опубликованное на «Авито» объявление.

Объект предназначен для размещения энергоемких производств и инфраструктуры, включая дата-центры, вычислительные комплексы и телекоммуникационные объекты. Подключенная мощность составляет 36 МВт, в перспективе ее можно увеличить до 46 МВт.

В состав площадки входят собственная подстанция, система распределения электроэнергии, коммерческий узел учета, автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и оптоволоконная линия. Приобрести объект можно как вместе с подстанцией, так и без нее.

По данным Rusprofile, ООО «Проммайнер» зарегистрировано в Москве в феврале 2022 года. Компания специализируется на оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Единственным учредителем и генеральным директором компании является Тимофей Кузьменко. В 2025 году выручка «Проммайнера» достигла 6,2 млрд, чистая прибыль — 64 млн руб.

В компании сообщили De Facto, что размещение объявления связано с возможным поиском стратегического партнера. Сейчас площадку перепрофилируют под работу в ночном режиме.

На этой неделе стало известно о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Боброве Воронежской области. Предприятие мощностью до 125 тыс. тонн сырья в год выставили на рынок за 200 млн руб. Проект строительства Бобровского НПЗ запустили в 2007 году. Одним из его соинвесторов был Борис Китаев, занимавший должность вице-губернатора Воронежской области в 2001–2009 годах.