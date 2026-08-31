Решение о запрете на выезд за границу военнообязанных в Удмуртии назвали фейком

Центр управления регионом (ЦУР) назвал фейком копию решения оперштаба Удмуртии о запрете на выезд за границу состоящих на воинском учете граждан в возрасте от 18 до 55 лет. На официальном сайте правительства республики такого документа нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Он распространялся в соцсетях. Решение якобы подписала врио главы республики Ольга Абрамова. В документе также идет речь о приостановке зарубежных поездок и командировок, отпусков, а также об усилении работы с персоналом предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Наиболее часто мошенники обращаются к теме мобилизации, потому что это очень чувствительная тема для населения, которая вызывает широкий общественный резонанс и тревогу»,— сказала руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Напомним, ранее ЦУР назвал фейком копию письма военкома Удмуртии Рустама Маликова к Ольге Абрамовой, в котором комиссар якобы просит оказать максимальное содействие в формировании списков «граждан удмуртской национальности» для последующей мобилизации и отправки их в зону СВО.