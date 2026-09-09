«Дом купца Ковалищенко» в Белгородской области готовят к продаже на торгах

В третьем квартале 2026 года в Бирюче Белгородской области планируют выставить на торги объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом купца Ковалищенко». Памятник XIX века находится на улице Успенской, 1. Информация об этом размещена на портале «Наследие.дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Наследие.дом.РФ». Фото: портал «Наследие.дом.РФ».

Владелец обязан финансировать содержание здания, организовывать ремонт и реставрацию, поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, а также сообщать региональному органу охраны ОКН о повреждениях и ежегодно отчитываться о выполнении требований.

Согласно паспорту, это двухэтажное кирпичное здание со срезанной под углом 30 градусов торцевой стеной. Веранда выполнена из дерева, кровля — металлическая. Фасады оштукатурены и окрашены в терракотовый и желтый цвета, декоративные элементы — в белый.

Режим охраны запрещает новое строительство, проведение несогласованных работ и изменение планировочных и конструктивных характеристик здания. В здании нельзя размещать склады и производства взрывоопасных и огнеопасных материалов, объекты с повышенной вибрацией, а также помещения с неблагоприятным температурно-влажностным режимом. Наружная реклама допускается лишь в отдельных случаях, в частности для анонсов культурно-просветительских мероприятий.

Петр Иванович Ковалищенко был известным купцом, общественным деятелем и почетным гражданином Бирюча. Семья Ковалищенко владела несколькими предприятиями, в том числе паровым маслобойным заводом с четырьмя англо-американскими прессами. В принадлежавшем купцу доме хранилась коллекция произведений искусства. До наших дней сохранилась мраморная скульптура «Венера», которая сейчас находится в районном краеведческом музее. После революции в здании размещались сберегательная касса и магазин.

Вчера стало известно, что в четвертом квартале 2026 года в Шебекинском районе Белгородской области выставят на торги ОКН регионального значения — конезавод экономии Ребиндеров «Батрацкая Дача».

Кабира Гасанова