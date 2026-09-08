Старинный конезавод в Шебекинском районе Белгородской области готовят к продаже

В четвертом квартале 2026 года в Шебекинском районе Белгородской области выставят на торги объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — конезавод экономии Ребиндеров «Батрацкая Дача». Его построили в 1916 году. Соответствующая информация размещена на портале «Наследие.дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конезавод экономии Ребиндеров «Батрацкая Дача»

Фото: портал «Наследие.дом.РФ» Конезавод экономии Ребиндеров «Батрацкая Дача»

Фото: портал «Наследие.дом.РФ»

Двухэтажное каменное здание с подвалом площадью почти 2,9 тыс. кв. м расположено на участке на 5,5 тыс. кв. м (разрешенное использование — «под производственный центр»). Кадастровая стоимость памятника архитектуры оценивается в 19,8 млн руб., земли под ним — в 38,2 тыс. руб.

ОКН находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется. В здании отсутствуют окна, двери и инженерные коммуникации. Кровля имеет сквозные повреждения, а межэтажные перекрытия и кирпичные своды частично обрушились. На фасадах и внутренних стенах зафиксированы сквозные трещины и разрушение кладки.

Утвержденное в сентябре 2026 года охранное обязательство налагает на инвестора строгие ограничения. На территории памятника запрещены новое строительство, размещение рекламы и использование помещений для хранения химически активных или взрывоопасных веществ. Новый владелец должен за свой счет провести научно-исследовательские и ремонтно-реставрационные работы, а также ежегодно до 1 июля направлять в государственный орган отчет с фотофиксацией их выполнения. Конкретные сроки и перечень работ пока не утверждены.

Здание конезавода было построено в 1916 году генералом от инфантерии Александром Ребиндером для разведения лошадей-тяжеловозов. Первый этаж занимали конюшни, а второй предназначался для проживания обслуживающего персонала. После революции комплекс переоборудовали под склады. Представители дворянского рода Ребиндеров превратили Шебекино в крупный промышленный центр. Они основали здесь крупнейший в регионе сахарный завод, построили первую электростанцию, кожевенное и кирпичное производства. В 1875 году Александр Ребиндер построил винокуренный завод, мельницу с маслобойкой, а также совместно с братом Николаем основал в Шебекино Мариинскую низшую сельскохозяйственную школу.

В июле стало известно, что в Белгороде готовят к торгам усадьбу графини Ластовской. ОКН регионального значения, возведенный предположительно в 1860-х годах, находится в неудовлетворительном состоянии. Памятнику архитектуры планируется найти инвестора. Стартовая цена аукциона, назначенного на четвертый квартал 2026-го, составит 1 руб.

Кабира Гасанова