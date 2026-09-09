Для колонии на юге Воронежской области построят котельную по гособоронзаказу

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области ищет подрядчика для подготовки проекта строительства блочно-модульной котельной для исправительной колонии №8 в Россоши в рамках государственного оборонного заказа на 2027 год. Начальная цена контракта составляет 12,6 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В документах закупки указано, что предполагаемая мощность котельной составит 6,9 МВт. Основной вид топлива — природный газ, резервный — дизельное топливо. Предельная стоимость возведения котельной (вместе с проектированием) составляет 266,1 млн руб., включая максимальную стоимость строительства 253,4 млн руб. Выполнить проектно-изыскательские работы по объекту, пройти государственную экспертизу и передать результаты заказчику требуется до 1 сентября 2027 года.

Источником финансирования работ является федеральный бюджет в рамках гособоронзаказа в соответствии с целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)». Авансовый платеж не предусмотрен. Заявки на участие в торгах будут принимать до 17 сентября. Итоги аукциона подведут 19 сентября.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Семилукском районе Воронежской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по следам реконструкции котельной на улице 25 лет Октября в райцентре. По данным прокуратуры, бюджету был нанесен ущерб на сумму более 2 млн руб. По информации «Ъ-Черноземье», контракт на реконструкцию объекта ценой 75 млн руб. был заключен в июле прошлого года с воронежским ООО «Увип» Алексея и Людмилы Уразовых.

Денис Данилов