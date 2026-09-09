«Калашников» отгрузил очередную партию ракет для зенитного комплекса «Стрела-10»

Оборонный концерн «Калашников» отгрузил очередную партию высокоточных зенитных управляемых ракет (ЗУР) «9М333» госзаказчику. Они применяются в ЗРК «Стрела-10» и его модификациях в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба предприятия.

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«Серийные поставки изделия в интересах Минобороны ведутся с 2021 года. В течение последних лет ЗУР отлично зарекомендовала себя в ходе выполнения боевых задач и сегодня является крайне востребованной в зоне проведения СВО»,— сказал гендиректор концерна Алан Лушников.

По данным «Калашникова», ЗУР предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в условиях помех, а также БПЛА и крылатых ракет. Средняя скорость ракеты — 550 м/c. Она способна поражать цели на высоте до 3500 м. Боеприпас работает по принципу «выстрелил—забыл». Масса взрывчатого вещества — 2,6 кг. Головка самонаведения ЗУР имеет три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.

Напомним, ранее концерн передал крупной компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) партию тактических опор для стрелкового оружия, применяемого для поражения БПЛА.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.