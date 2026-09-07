«Калашников» отгрузил очередную партию опор для стрелкового оружия крупной ТЭК

Оборонный концерн «Калашников» передал партию тактических опор для стрелкового оружия крупной компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Они сконструированы для защиты режимных объектов от атак БПЛА и были испытаны в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Тактическая опора предназначена для закрепления оружия с целью поражения воздушных целей типа малоразмерного БПЛА на дистанции до 300 м, а также уничтожения открыто расположенной живой силы противника на дальности до 1 тыс. м»,— говорится в сообщении. На нее можно установить до двух 7,62 мм пулеметов ПКМ, ПКТ и ДПМ, а также автоматы типа АК.

Тактическая опора представляет собой складную телескопическую треногу с подвижным верхним станком. Вес конструкции варьируется от 15 до 38 кг. На нее также можно установить оптический прицел или иное оборудование.

Напомним, в августе 2025 года «Калашников» заключил контракт на изготовление и поставку опор с одной из компаний ТЭК. Название топливного комплекса не упоминается. Уже в декабре сдали первую партию тактических опор.