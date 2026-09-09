Самой старой жительнице Москвы исполнилось 108 лет

В Москве самой старой жительницей признана женщина, которой исполнилось 108 лет. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы. Самый пожилой мужчина в городе, по данным ведомства, достиг 105-летнего возраста.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова говорила, что в 2026 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в городе превысила 80 лет. Власти нацелены поднять этот показатель еще на 10-15 лет здоровой жизни из-за развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и городской среды.