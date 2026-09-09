Движение на участке трассы Курск — Воронеж ограничат на две недели

На две недели — с 14:00 четверга, 10 сентября, до вечера 24 сентября — будет введено реверсивное движение на мосту через реку Девица на 163-м километре федеральной трассы Р-298 Курск — Воронеж — Р-22 «Каспий» вблизи села Нижнедевицк в Воронежской области. Об этом информирует ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации дорожного агентства, на участке запланированы работы по обустройству слоев износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). На время их проведения проезд автотранспорта будет организован по одной полосе проезжей части в реверсивном порядке. Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

В середине августа стало известно, что в Воронежской области стартовала подготовка к капитальному ремонту федеральной трассы М-4 «Дон» на участке с 482-го по 492-й километр в Рамонском районе. Как сообщал «Ъ-Черноземье», дорогу там расширят до трех полос в каждом направлении.

Денис Данилов